Els alumnes de l'Escola d'Art treballem amb un 'top' del disseny

Els alumnes de l'Escola i Superior de Disseny d'Alcoi van tindre el privilegi de treballar el passat dimecres, 22 de març, amb Francesc Rifé, un dels deu millors interioristes del món. Rifé va oferir una conferència i una sessió de treball amb els estudiants. L'interiorista ha destacat el nivell de l'escola, que qualifica de la segona amb més prestigi a escala nacional.



En la seua conferència, Rifé va presentar diversos dels seus projectes fent partícips als alumnes de la seua experiència professional, que el situa al costat de grans empreses multinacionals. A la vesprada, va realitzar un workshop per a l'alumnat en el qual es va treballar el redisseny d'un espai, on es va dur a terme tot el procés des del dibuix a la teorització sobre el projecte. Els alumnes van fer una presentació en públic de cadascuna de les propostes, on Rifé feia puntualitzacions per tal que els estudiants pogueren aprofitar aquests consells i aprendre com millorar les seues idees.

L'escola destaca que "aquesta experiència única" va permetre a tots els assistents dissenyar al costat d'un dels millors interioristes a escala internacional. Rifé forma part de l'Escola d'Art d'Alcoi com a professor associat al centre, per la qual cosa regularment realitzarà workshops, tallers i ponències. "Així l'alumnat pot beneficiar-se del saber fer i l'experiència d'aquest gran professional", destaquen els dirigents de l'escola en un comunicat.



Per al departament d'Interiorisme "és una satisfacció enorme comptar amb la col·laboració regular de Rifé". El professor també imparteix classe en la puntera Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona. Rifé és un bon coneixedor de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi gràcies als diferents concursos que ha guanyat. Així mateix, assenyalen els responsables del centre "la considera la segona escola de més prestigi a escala estatal, raó per la qual ell és el primer interessat a formar part d'ella".