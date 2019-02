The examples populate this alert with dummy content

LLUITA CONTRA INCENDIS Els bombers de la Muntanya tenen una nova autobomba forestal Amb més capacitat, 1.000 litres, i per tant més autonomia a l'hora de respondre a un incendi martes, 05 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/02/2019) Els bombers del parc de la Muntanya tenen una nova autobomba forestal amb més capacitat i per tant més autonomía. L'autobomba tindrà una capacitat de 4.000 litres, 1.000 més dels que habitualment porten aquest tipus de vehicles, el que fa que tinguen major autonomia en les seues llavors en l’extinció. El Consorci Provincial de Bombers ha incorporat cinc nous camions d’última generació, dos autobombes rurals pesades i tres autobombes forestals. Ademés del parc de la Muntanya les noves autobombes també han anat als parcs del Baix Vinalopó, Dènia, Benidorm i Elda. Una de les dos autobombes retirades ha sigut cedida a l’Associació Dajla Solidaris amb el poble saharaui.