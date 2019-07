The examples populate this alert with dummy content

MOROS I CRISTIANS Els capitans i abanderats de Cocentaina visiten Amagatalls de la Festa Els càrrecs festers conten com estan vivint els compassos previs als dies grans de les Festes en honor a Sant Hipòlit viernes, 26 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (26/07/2019) Amagatalls de la Festa ha rebut la visita dels càrrecs festers de Cocentaina de 2019. Ells son Màxim Ferrer, capità cristià de la Filà Contestanos; Rubén Colomina, capità moro de la Filà Bereberes-Els Borts; Javier Pascual, abanderat cristià de la Filà Creuats i Abraham Moltó, abanderat moro de la Filà Manta Roja. Els protagonistes, acompanyats per les favorites i rodelles, han contant com viuen els compassos previs als dies grans de les Festes de Moros i Cristians en honor a Sant Hipòlit.