Els Dimonis Rafolins, 25 anys de foc, tradició i festa

Juame Pascual, no com alcalde de L'Alqueria d'Asnar, i si com a un dels fundadors dels Dimonis Rafolins, ve a Radio Alcoy a explicar el tour d'aquesta formació per les illes Balears de fa uns dies. També parlem amb ell del 25 aniversari de la colla i dels projectes futurs com la quinta visita a Torrijos, Toledo. Pascual dóna una exclusiva: prompte els Dimonis Rafolins tindran una seu.