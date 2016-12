The examples populate this alert with dummy content

MONÒLEGS D'ALCOIANIA Els dubtes de Tereseta Conchi Domènech dóna vida al popular personatge del Betlem de Tirisiti amb guió de Lidia Miró viernes, 04 de noviembre de 2016 escúchalo en AUDIO Monòlegs de l'alcoiania (29/10/2016) Tereseta té clar que es divorcia de Tirisiti. Està farta. El popular personatge del retaule nadalenc alcoià pren vida mitjançant l'actriu Conchi Doménech. Lidia Miró, autora del text, ofereix una molt particular visió del betlem que s'encarrega de representar, cada any, amb la companyia La Dependent.