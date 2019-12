The examples populate this alert with dummy content

FESTES D'HIVERN Els Enfarinats gobiernan Ibi por un día El alcalde Rafael Serralta ha cedido la vara de mando por un día ante una tradicional rebelión con harina y huevos como principales armas - Se ha recaudado dinero por los comercios con fines benéficos sábado, 28 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (28/12/2019) Ibi ha celebrado este sábado una de las jornadas más peculiares de sus fiestas de invierno, Els Enfarinats, en la que un grupo de personas ha tomado el poder municipal de forma ficticia a golpe de escaramuzas y batallas de huevos, harina y petardos. Esta fiesta, que se celebra el Día de los Santos Inocentes y que tiene su origen en el año 1862, ha arrancado a primera hora de la mañana cuando Els Enfarinats han asaltado el pleno del Ayuntamiento y han tomado el poder. El alcalde de Ibi, Rafael Serralta, ha cedido la vara de mando de la población al ganador de la carrera entre los Enfarinats, que venían de batirse en duelo con la oposición en la Plaza de la Iglesia con harina y huevos como principales proyectiles. Tras ello, ha comenzado la batalla al aire libre en un espectáculo, con trasdencencia internacional por su atractivo, que ha levantado una enorme polvareda por las calles de Ibi. Los participantes en esta fiesta van recaudando dinero por los comercios de la zona, con multas ficticias, y lo que recogen va destinado al asilo de San Joaquin. Cuando cae el sol se acaba el mandato dels Enfarinats. Las Festes d'Hiivern de Ibi empezaron el 13 de diciembre y acaban el día de Reyes.