The examples populate this alert with dummy content

FOTOGRAFÍA Els Enfarinats llegan al World Press Photo de Madrid Una de las diez instantáneas sobre la tradicional fiesta de Ibi, premiadas el pasado mes de febrero, se exhibe en el Colegio Oficial de Arquitectos hasta el 1 de noviembre viernes, 29 de septiembre de 2017 Este viernes, 29 de septiembre, se inaugura en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el COAM, la exposición World Press Photo. Un total de 143 fotografías, entre ellas, una de la fiesta de Els Enfarinats de Ibi, que se ha hecho un hueco en el certamen internacional de fotografía. Una instantánea que firma el italiano Antonio Gibotta (Avellino, Italia, 1988), que le valió, junto a otras nueve fotografías, el segundo premio dentro de la categoría People, fallado en Amsterdam el pasado mes de febrero. Al día siguiente Gibotta hablaba aquí, en la radio. "He cubierto grandes festivales de este estilo, como el Holi de India, pero el de Alicante ha sido muy fuerte: fotografiar entre tanto jaleo de harina, petardos...No fue fácil, pero valió la pena". La World Press Photo estará en la capital española, con la imagen plasmada de esta tradición que la comarca acoge desde hace 200 años cada 28 de diciembre, hasta el 1 de noviembre.