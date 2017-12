The examples populate this alert with dummy content

VÍDEO Els enfarinats se adueñan de Ibi La batalla de cohetes, huevos y harina tiñe de blanco la villa en el acto central de las Festes d'Hivern, en el que se cuela una parodia de Carles Puigdemont jueves, 28 de diciembre de 2017

Els enfarinats han tomado el poder en el acto central de les Festes d'Hivern de Ibi. La localidad ha revivido, como cada 28 de diciembre desde su recuperación en 1981, una tradición antiquísima en la que todo vale menos el sentido común. A primera hora el nuevo Gobierno ha tomado el Ayuntamiento tras recibir la vara de mando de manos del alcalde, Rafael Serralta. En el salón de plenos, increpados constantemente por la oposición, han comenzado a aplicar la Justicia Nueva. En la batalla entre el gobierno de Els enfarinats y la oposición, librada en una plaza de la Iglesia más protegida que nunca, los contendientes han lanzado 4.800 petardos, miles de huevos y 3.000 kilos de harina. En el calabozo han acabado quienes han osado incumplir las normas de Els enfarinats. También un ficticio Carles Puigdemont, que se ha colado en la fiesta, que este año ha recreado el retorno del ex presidente de la Generalitat de Catalunya y su ingreso en prisión. El dinero recaudado por multas y por los impuestos cobrados a los comercios va destinado al asilo de San Joaquín. El origen de esta fiesta se remonta al siglo XVIII. Les Festes d'Hivern siguen esta tarde, ya de forma más tranquila, con el primer Dia de Danses en la calle de Les Eres. A las diez y media de la noche, en el polideportivo, comienza el Ball del Virrei.