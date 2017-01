The examples populate this alert with dummy content

CELEBRACIÓ Els escolars amb la pau Els centres educatius conmemoren el Dia Escolar de la No-Violència i de la Pau en La Glorieta, l'Ajuntament i l'Anfiteatre de la Zona Nord lunes, 30 de enero de 2017

AUDIO Hora 14 Alcoy (30/01/2017) Els escolars d'Alcoi han participat este dilluns 30 de gener en la celebració del Dia Escolar de la No-Violència i de la Pau (DENIP). A la Glorieta s'ha treballat la figura de WANGARI MATTHAI, premi Nobel de la Pau 2004. S'ha fet un acte conjunt amb els alumnes de Primària i Secundària amb activitats de l'alumnat del cicle formatiu de TASOC del CIP FP Batoi. L'alcalde, Toni Francés i el regidor d'Educació han estat amb els alumnes i els han dirigit unes paraules abans del manifest llegit per alumnes del CEIP Sant Vicent.



Pel migdia hi ha hagut un acte per a Secundària a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb Irene Comins Mingol, directora de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau a la Universitat Jaume I de Castelló).



Centres que han participat en l'acte de la Glorieta:



CEIP Sant Vicent, CEIP El Romeral, CEIP Miguel Hernández, CEIP Horta Major, La Salle, Salesianos Juan XXIII, La Presentación, CEE Tomás Llácer, AIN, Residencia de Mayores Pintor Emilo Sala, IES Pare Vitòria i IES Andreu Sempere. (600 participantes aproximadamente)



Centres que han participat en l'acte de l'ajuntament IES Andreu Sempere. IES Pare Vitòria, Salesianos Juan XXIII i Col·legi José Arnauda.



Els col·legis de la Zona Nord han fet l'acte a l'Auditori Amando Blanquer amba lectura del manifest, un acte simbòlic d'abraçada del món i han cantat unes cançons amb temàtica de pau. Participen: CEIP Miguel Hernández, Sagrada Familia, Salesianos Juan XXIII, José Arnauda.