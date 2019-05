The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA Els forats negres El programa d'aquest dimarts analitza aquest fenòmen espacial del qual es va presentar la primera imatge mai capturada passat abril martes, 07 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO De ciència certa (07/05/2019) José Cantó doctor en Física i Didàctica de la Ciència analitza en el programa de maig De Ciència Certa el que coneguem com a forat negre a l'espai. El 10 d'abril de 2019, el consorci internacional Telescopi de l'Horitzó de Successos va presentar la primera imatge mai capturada d'un forat negre. A mès de les Efemèrides i els titulars de la ciència, Cantó formula una pregunta per tancar el programa: Quin día será proper solstici d’estiu? Els encertants que envien resposta a radioalcoy@radioalcoy.com poden guanyar un rellotge solar.