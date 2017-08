The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA Els germans de Gaianes que assaltaren el Banc d’Espanya El nou llibre de Manel Arcos sobre els roders valencians es centra en el gran robatori comés a València jueves, 24 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (24/08/2017) Manel Arcos ha publicat Desafiant el destí, la tercera obra amb la qual recupera una part oblidada de la història valenciana: la del bandolerisme. Arcos es centra en el Sexenni Democràtic, un període en el qual els germans Seguí, de Gaianes, van liderar l’assalt a la sucursal del Banc d’Espanya a València. Segons la investigació, els roders es van apoderar de monedes de plata que al canvi actual tendrien un valor d’un milió d’euros.