The examples populate this alert with dummy content

ARREL Els mil noms del llop L'escriptor i professor Jordi Raül Verdú visita Radio Alcoy per parlar de la seua nova novel·la infantil: 'Lúltim llop de la Serrella' jueves, 19 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Arrel (18/01/2017) "Va de dues coses que des de xicotet m'han cridat l'atenció com són els llops i les serres, en aquest cas, la Serrella". Aquesta ha estat la motivació que ha portat a Jordi Raül Verdú a dedicar als més menuts i als amants de l'entorn de les comarques la seua última novel·la: L'últim llop de la Serrella. "Aquesta serra té tres cims, un d'ells, la Mallada del llop. Però si et claves a furgar trobes noms com Benilloba, Benillup, inclús a Castalla trobem una Font del llop". El mestre parla en el programa Arrel de la importància d'aquest animal en l'imaginari de l'Alcoià i El Comtat a través de l'aventura enmig de la neu protagonitzada per Gemma, una xiqueta pastora que es fa amiga d’una cria de lloba. Un plaer gaudir de l'entrevista amb Jordi Raül amb qui, en aquest fascicle, coneixem la riquesa toponímica de l'Alcoià i El Comtat, els seus racons i la importància que té per a la sensibilitat escriure literatura en català de la terreta.