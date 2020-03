The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Els Nanos es queden als balcons Cocentaina ha posat en marxa la iniciativa popular d'adaptar la tradicional festivitat als balcons en lloc dels carrers per motiu del coronavirus miércoles, 18 de marzo de 2020 Cocentaina ha tornat a mostrar la seua inventiva i tot i suspendre de forma oficial la tradicional festivitat dels Nanos, aquestos si han acudit a aquesta cita anual d'un 18 de març, sols que no han baixat als carrers i s'han quedat en els balcons de les cases. Baix la iniciativa #NanosAlBalcó s'ha impulsat de forma improvisada que els veïns feren el seu propi nano, que el deixaren al balcó i que pujaren la foto dels mateixos a les xarxes socials.