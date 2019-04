Els Nanos omplin El Raval de crítiques i celebració

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/03/2019)

Els Nanos han tornat a omplir El Raval de Cocentaina de crítiques i celebració. Fidels a la cita, els Nanos, que els veïns elaboren a mà, mostren les opinions del poble al voltant de situacions quotidianes com les reivindicacions dels pensionistes, les ajudes a la investigació científica i aspectes més locals com l'esterilització dels gats o l'apertura de la passarel·la entre Cocentaina i Alcoi. Un any mes, l'alcaldesa Mireia Estepa, una de les primeres a visitar el Raval, les hi ha acceptat les critiques amb esportivitat.



Els Nanos s'exhibeixen en públic el tercer dimecres de Quaresma. El Raval és on millor perdura la tradició contestana que atrau centenars de curiosos i escolars que arriben de tota la comarca. Els del Pare Arques, amb les seves danses, tanquen la celebració al voltant de les 8,30. La jornada hi ha començat de bon matí amb un esmorzar popular amb xocolata.