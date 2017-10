The examples populate this alert with dummy content

ARREL Els nostres monstres: el Butoni L'escriptor Francesc Gisbert ens visita per parlar dels monstres que ocupen el nostre imaginari popular - La secció l'engega el Butoni, un tipus de dimoni que entra a les cases pel forat del pany miércoles, 25 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (25/10/2017) Obrim nova secció al programa Arrel: anem a parlar de monstres, d'espantacriatures, aquells que han visitat tantes i tantes vegades el nostre imaginari popular a través de la literatura. Hem convidat a l'escriptor Francesc Gisbert per abordar aquest interessant tema, que gira al voltant de l'exposició itinerant Els nostres monstres en la cultura popular, que estarà a Muro a partir del 31 d'octubre. Comencem amb el Butoni. Es tracta d'un dimoni gran "però que es fa estret per entrar a les cases a través del forat del pany", conte l'escriptor. Un espantacriatures que es fica sota el llit dels nens i surt si no es giten a l'hora que toca. No et perdes tota l'entrevista... Els monstres valencians, ¡han despertat!