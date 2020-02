The examples populate this alert with dummy content

ALCOI Els premis Joan Valls 2020 són per a Andreu Hervàs i L’Escenari Els protagonistes rebran la distinció per l’ús i promoció del valencià el 7 de març en la gala que se celebrarà al guardonat pub alcoià lunes, 24 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/02/2020) Els premis Joan Valls 2020 són per al mestre Andreu Hervàs i el popular pub alcoià L’Escenari. L’Associació Cultural Amigues i Amics de Joan Valls i Jordà reconeix el treball realitzat pel professor i per la sala cultural en favor de l’ús i promoció del valencià. Hervàs, que serà guardonat en l’apartat d’individual, va nàixer a Puente de Génave, en Jaén, i de menut va emigrar a Alcoi. Entre aquesta ciutat i Cocentaina va desenvolupar la seua trajectòria com a maestre – en col·legis com El Bosco o Sant Vicent-, el treball realitzat en el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià o en el Centre de Professors d’Alcoi. També, destaca la seua tasca en l’activitat realitzada en el Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi. L’Escenari és un dels populars pub d’Alcoi, que va obrir les seues portes en 1981 per iniciativa d’Ismael Pérez, Enric Pascual i Jordi i Miquel Blanes. Trenta nou anys d’activitat enfocada a l’oci i, també, a la cultura perquè el seu escenari ha registrat nombroses actuacions de música, teatre o humor amb artistes com Ovidi Montllor, Joan Manuel Serrat o Els Joglars. A més, d’ actuacions d’actors alcoians com Pep Cortés, Juli Cantó, Neus Agulló, Gemma Miralles o Pau Durà. L’Escenari serà la seu on el proper dissabte 7 de març els protagonistes seran homenatjats en una gala on, també, es lliurarà el 37è Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez-Ciutat d’Alcoi.