The examples populate this alert with dummy content

PROGRAMA Els protagonistes de 2019 Radio Alcoy reposa els resums de l'any en una edició especial el dia 1 de gener de 12,20 a 14,00 hores martes, 31 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Les tres cites electorals, la crisi sanitària, els descensos dels principals clubs esportius de la ciutat i el seu ressorgir, la consolidació de l'IVAM CADA Alcoi com a espai d'Art o la defunció de Camilo Sesto són alguns dels fets que han marcat aquest 2019.

Radio Alcoy recopila en una edició especial, els resums de l'any amb les veus dels protagonistes, aquest dimecres 1 de gener de 12,20 a 14 hores. El programa arranca amb l'ambit polític i els tres processos electorals de l'any. Aborda la crisi sanitaria i els canvis que va produïr. Evoca l'exit del CD Alcoyano i del Patin Alcodiam després dels seus propis descensos i finalitza amb els fets destacats de la cultura que inclou la despedida de Camilo Sesto.