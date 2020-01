The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Els Reis Mags reparteixen il·lusió, besades i regals a parts iguals La 135 edició de la Cavalcada dels Reis Mags d'Orient ha sigut una de les més multitudinàries - Els carrers s'ha omplit de gom a gom i centenars de xiquets i xiquets han rebut la bendició de Ses Majestats domingo, 05 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Els Reis Mags de l'Orient han desfilat pels carrers d'Alcoi per 135 ocasió. Ha sigut una de les edicions més multitudinàries amb els carrers plens de gom a gom i on centenars de xiquets i xiquetes han rebut la bendició de Ses Majestats. Els tres monarques han estat acompanyats per l'Associació de Sant Mauro Màrtir, la filà Almogàvers i l'Associació d'Àrbrits de Bàsquet d'Alcoi. No els ha faltat juntament amb ells la presència de l'Ambaixador, del poble, dels antorxeros, de la seua guàrdia, músics, grups de ball, dels 450 patges, que han repartit més de 800 paquets.... Per a veure aquest llarg seguicí de la millor forma possible, ací tenim el vídeo d'aquest acte fet pel nostre company Gonzalo Belenguer.