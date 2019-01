The examples populate this alert with dummy content

REIS MAGS Els Reis també visiten Alfafara Han arribat ha nombroses poblacions de la comarca com aquesta lunes, 07 de enero de 2019 Els Reis Mags d'Orient han arribat fins a la comarca. Moltes són les poblacions que han rebut aquesta visita com Alfafara on han parat per a repartir els regals i per adorar al Jesuset en el Patronat. No han faltat els patges que han acompanyat a Ses Majestats i centenars d'alfafarencs els han rebut amb els braços oberts. Gràcies a la seua màgia també han arribat a Cocentaina, Muro o Benilloba, entre altres.