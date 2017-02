The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Els secrets de l'albufera Guillem Torres i Perea recorre la llacuna de Gaianes, la gran zona humida de la comarca lunes, 06 de febrero de 2017 El 2 de febrer és el Dia Mundial de les Zones Humides. La comarca té una referència a Gaianes, on després de les pluges de desembre i gener l'albufera torna a presentar una gran quantitat d'aigua. Amb Guillem Torres i Perea recorrem el paisatge i la història de la llacuna.