Els socialistes responsabilitzen a Guanyar de bloquejar l'exadopció de Trillo

Els socialistes de Toni Francés tilden de "falta d'interés" el comportament de Guanyar Alcoi vers a la retirada del títol de Fill Adoptiu a Federico Trillo. El PSOE d'Alcoi assegura que la ponència per fer efectiu el procediment es troba "paralitzada" des de fa un mes a falta de la signatura de Guanyar, representada pels regidors Estefania Blanes i Cristian Santiago. Sense aquesta signatura, no es pot finalitzar el tràmit per retirar definitivament la distinció a l'ex-ministre.

En el mes de gener, es va presentar una moció conjunta de PSOE i Compromís, a la qual Guanyar també es va sumar per a la retirada dels honors que Alcoi ha concedit a Trillo. La proposta, a més, es va aprovar amb els vots a favor de PSOE, Guanyar, Ciutadans i Compromís, i amb l'única l'abstenció del Partit Popular en la votació plenària. Per aquest motiu, els socialistes no entenen que els dos regidors de Guanyar que, junt als dos per part del PSOE i un per part de Compromís, havien de signar el text presentat i aprovat en el Ple, no ho hagen fet encara. Els de Francés recorden que van enviar un document als grups el 23 de març, i que ningú va fer al·legacions. El 30 de març es va dipositar en la Secretaria el document per a la signatura dels regidors corresponents. Tots els representants van realitzar aquest tràmit en els dies successius excepte Guanyar Alcoi. Un mes després, insisteixen, el document segueix esperant les signatures d'Estefanía Blanes i Cristian Santiago, malgrat els diferents avisos.