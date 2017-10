The examples populate this alert with dummy content

LITERATURA Els trabucs dels roders de la comarca sonen a Viladrau El Tresor de Benimassot, amb el seu autor, actors i músic, viatja aquest cap de setmana a la Fira de la Castanya miércoles, 25 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Tresor de Benimassot viatja aquest cap de setmana a la Fira de la Castanya de Viladrau. "Estar a la Fira de la Castanya és una oportunitat de mostrar la nostra cultura per terres catalanes", explica Paco Pascual, autor del llibre. La visita sorgeix per què de la localitat catalana és natural Joan de Serrallonga el bandoler que protagonitza la novel·la de Paco Pascual. L'obra ambientada pel grup de Teatre Jove Sant Roc i Anselmo Martí i es representarà aquest dissabte, 28 d'octubre en la Fira de la Castanya de Viladrau. "Per nosaltres és un premi, perquè Viladrau és la terra de roders per ex.celència. Està prop del Montseny que és reserva de la biosfera i un indret màgic".

La novel.la combina fets històrics amb ficció. En el llibre i un grup de xiquets viu aventures amb els bandolers de l'època. El llibre l'ha il·lustrat Cessar Vilaplana i porta un CD amb cançons valencianes. Després de la Fira de la Castanya El Tresor de Benimassot recalarà en la de Cocentaina per omplir de bandolers i les seves històries la vila comtal en Tots Sants.