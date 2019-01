Els transportistes de l'Alcoià-Comtat critiquen el nou sistema de pagament que duplicaria el preu del peatge

FEDAC, i més concretament l'Associació del Transport de L'Alcoià-Comtat, ASOTRAC, es troben actualment en període de negociació amb el govern central per a tractar d'aclarir si el peatge de les autopistes serà substituït per la coneguda 'eurovinyeta'. La preocupació en el sector arriba després de conèixer que a la fi de 2019 els 373 quilòmetres de l'autopista AP-7 entre Tarragona i Alacant seran gratuïts i de gestió pública a partir de l'1 de gener de 2020. Amb la finalitat de la concessió de Foment, la nova modalitat suposaria una despesa superior: un camió, que actualment paga una mitjana de 650 euros al mes per a anar a Barcelona, arribaria als 1.200 euros amb l'eurovinyeta. El president de ASOTRAC, Antonio Pascual, no considera "just" aquest canvi que, assegura, discrimina al camió respecte a la resta de vehicles i li posaria, a l'empresa, una taxa fixa anual per a tota la flota. "Nosaltres pensem que és caríssim, quan s'han fet estudis que valoren que el cost real podria estar en la meïtat. A més a més, ara només paguen l'autopista els vehicles que l'utilitzen, si es canvia el tipus de taxa, la pagaria tota la flota".

L'oposició mostrada pels transportistes sembla estar retardant la implantació de l'eurovinyeta, que ja s'aplica en altres països.