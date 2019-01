The examples populate this alert with dummy content

Sant Antoni Alcoi 2019 Embutidos, leña y tradición en la Romería de Sant Antoni La tradicional rostida se ha celebrado con normalidad pese a la amenaza de lluvia. Ha contado con una amplia participación y con cinco hogueras controladas por motivos de seguridad domingo, 20 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Olor a tradición en una nueva edición de la Romería de Sant Antoni de Alcoy de este domingo, 20 de enero. El pistoletazo de salida lo ha dado una concentración en el polideportivo Francisco Laporta para el inicio del acto, a las 9.30 horas. En la única hoguera que ha habilitado el Ayuntamiento se ha realizado la clásica rostida. No se ha podido encender fuego en ninguna otra zona del paraje. Con la misa en la Ermita se ha dado por finalizado el acto. Han amenizado la mañana el Grup de Dolcaines i Tabals Barxell y el Grup de Danses Sant Jordi. En la víspera, este sábado por la tarde, tuvo lugar la tradicional bendición de animales en la parroquia de San Mauro y San Francisco, seguida de una chocolatada en la Glorieta con juegos infantiles y mercadillo de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy.