EVOLUCIÓN Emergencias da por controlado el incendio de Beneixama Un medio aéreo, bomberos y brigadas forestales siguen trabajando en la extinción del fuego que ha afectado a unas 870 hectáreas miércoles, 17 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El director del Punto de Mando Avanzado del Consorcio Provincial de Bomberos ha dado por controlado el incendio de Beneixama a las 9 horas de este miércoles. Así, se da un paso más para la extinción de este fuego que ha afectado a unas 873 hectáreas en la zona de la Solana de este municipio del Alto Vinalopó, según indican fuentes de Emergencias. En la mañana de este miércoles sigue trabajando un medio aéreo, cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Alicante, tres unidades de Bomberos Forestales con 3 autobombas y cuatro brigadas de Divalterra. Asimismo, desde Emergencias han dado autorización para que los propietarios de casas en la zona afectada por el incendio "puedan ir volviendo con precaución".