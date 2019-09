The examples populate this alert with dummy content

PINTURA I HISTÒRIA Emili Blanes i Pedro Juan Parra recorden la memòria històrica El pintor i l'historiador tenen preparada una activitat conjunta al Palau Comtal de Cocentaina - Blanes inaugura dijous 12 l'exposició No oblidar és un deure i al temps Parra donarà una conferència sobre la censura i repressió de la dictadura lunes, 09 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/09/2019) Pintura i història junts amb una mateixa temàtica. El pintor alcoià Emili Blanes, professor jubilat de l'Escola Municipal de Belles Arts d'Alcoi del col·legi José Arnauda i Pedro Juan Parra, doctor en història i també professor jubilat de secundària, els últims deu anys a l'institut Pare Arques contestà i president del CAHEA, han juntat les seues forces en una proposta conjunta. Aprofitant la inauguració de l'exposició de Blanes que porta per nom No oblidar és un deure dijous 12 a les 19,30 hores, i que estarà oberta en la Sala d'Armes del Palau Comtal de Cocentaina fins al 8 d'octubre, Parra farà una conferència sobre la censura, repressió i recuperació de la memòria històrica republicana en l'art. En aquest acte organitzat pel Fórum per la Memòria Històrica i Democràtica de Cocentaina, a més del regidor de cultura, Iván Jover, estarà present Iñaki Pérez, diretor general de la Conselleria de Qualitat Democràtica, entre d'altres. Tots dos, Emili Blanes i Pedro Juan Parra, ho expliquen en Radio Alcoi.