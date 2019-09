The examples populate this alert with dummy content

PUJADA A MONTCABRER Emili Selles i Ana Tauste els millors en la Pujada al Montcabrer La cursa va celebrar el 20 aniversari - Primera prova de la 6a edició del Circuit Xitxarratrail lunes, 30 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Aquest diumenge 29 de setembre s’hi ha celebrat la XX Pujada al Montcabrer la cursa s’ha desenvolupat amb una nombrosa participació de corredores i corredors on a banda del que suposa salvar els 1.000 metres de desnivell per arribar al cim del Montcabrer, els participants han hagut que lluitar contra el inusual calor d’aquests dies, cosa que ha fet que completar el recorregut haja tingut encara molt més mèrit. La classificació de la prova reina de la cursa ha deixant com a guanyador a Emili Sellés Seguí del Marató Crevillent –SR Team, deixant el crono a batre per a pròximes edicions en 1h 37 minuts i 9 segons, aquesta és la 13e vegada que Emili guanya aquesta cursa, però de segur que ha sigut la que més bon sabor de boca li ha deixat, donat que per ell era important recuperar-se d’una malaltia que el tenia allunyat dels llocs capdavanters a les curses i sobre tot retrobar-se amb el triomf a la celebració de la XXe edició. En segon lloc Roberto López del Trivici Team i la tercera posició per a Pablo Bautista. En les fèmines el triomf a sigut per a la incontestable Ana Tauste Galera del Lurbel Team People Sapiens amb un temps de 1h 59 minuts 30 segons seguida per Núria Orta Reig del Aper Alcoi i en tercer lloc Ana Belén Martínez del CA Angel. Al Tercer Campionat Local de Cursa de Muntanya Pujada al Montcabrer el campió ha sigut Emili Sellés seguit per Ion Eduard Lodoban, Oscar Sanchís, Jairo Espí, Cristian Espia, Juanjo Carbonell, Ferran Diez , David Ruiz, Manu Bermudez i Rafa Matarredona. En dones Guanyadora Núria Orta segida per Pilar Serrano, Silvia Alós, Anabel Diaz, Cristina Diaz, Clara Domènech, Jessica Mataix, Mercedes Valin, Maria José Navarro i Maria del Mar Beneito. Ala Mitja Pujada al Montcabrer el triomf ha sigut per a Carlos Vidal del CD Metaesport amb un temps de 48 minuts i 23 segons seguit de Raúl Miñana del Soca-Run i en tercer lloc Marcos Doménech del Scott Concept Store Alcoi. En dones tenim com a guanydora a Leticia Serrano del Bicicosta Pasico a Pasico d’Orihuela en un temps de 1 hora 4 minuts i 37 segons, el segona posició Elia Moya del Soca-Run i en tercer lloc Vanessa Villena. En juvenils la victòria ha sigut per a Arnau Mora Gras del Centre Excursionista d’Alcoi seguit per Martí Cantó Vilanova i Jairo Garcia Pascual. Dir finalment que la gala de la 6e edició de les proves del Xitxarratrail es realitzarà en Alcoi I així donar per tancada la celebració de les vint curses organitzades pel Centre Excursionista d’Alcoi.