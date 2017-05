The examples populate this alert with dummy content

XVIII PUJADA MONTCABRER Emili Sellés vuelve a ganar El corredor alcoyano fue el primero en cruzar la meta de la XVIII Pujada al Montcabrer con un tiempo de 1:38:10 - Más de 300 personas participaron en esta carrera lunes, 15 de mayo de 2017 El pasado domingo 14 de mayo se celebró la XVIII Pujada al Montcabrer siendo el corredor alcoyano Emili Sellés el primero en cruzar la meta con un tiempo de 1h 38 minutos y 10 segundos. En esta carrera de montaña, una de las más antiguas de la Comunidad Valenciana, participaron más de 300 corredores que realizaron un recorrido de 20 kilómetros y 1.000 metros de desnivel. El recorrido les llevó hasta la cima del Montcabrer pasando por el Barranc del Cint, casetes de Vilaplana, colla d’En Sabata y Foia Ampla. En la bajada disfrutaton de las Penyes Monteses, Pla de les Vaques, coll d’En Sabata, Font de Serelles, Font del Xorrador y con la meta situada en la Piscina Municipal José Trenzano Alós. El Centre Excursionista d’Alcoi, organizador de la carrera, este año ha ampliado un poco el recorrido ya que el inicio fue desde la misma piscina con el objetivo de que los corredores llegasen lo más distanciados posible a la entrada del Barranc del Cint. El primer corredor en cruzar la meta fue Emili Sellés dejando el registro del nuevo recorrido en 1h 38’ 10” seguido por Igor Olalde y Gilberto Vicedo. En mujeres, la victoria fue para Mari Tamarit con un tiempo de 2h 10’ 27”, seguida por Irene Muñoz y Leticia Miralles En la categoría de iniciación para los juveniles, los ganadores han sido Gabriel Priego en chicos y Noelia Rubio en chicas. La novedad de este año ha sido la incorporación del Primer Campeonato Local de Carrera de Montaña dentro de la prueba de la Pujada al Montcabrer donde se hizo entrega de 20 trofeos 10 para hombres y 10 para mujeres siendo esta la clasificación: Hombres 1 EMILI SELLES I SEGUI del MACROVITAL - MARATHON CREVILLEN1T 2 JAIRO ESPI OLCINA - INDEPENDIENTE 3 EFREN MIRA del APER ALCOI 4 ALEJANDRO CORCOLES del CA MARATHON CREVILLENT 5 JORDI MARTINEZ MEYA - INDEPENDIENTE 6 SERGIO GIL BLASCO - RUTEROS MBT MOUNTAIN BIKE TRAIL 7 XEMA ASENSIO CALATAYUD - POC A POC ALCOI 8 CARLOS SANCHEZ PONS del CLUB ATLETISMO ALCOY 9 JAVI GOMICIA RIPOLL del SR TEAM 10 PABLO GARCIA del INDEPENDIENTE Mujeres 1 LETICIA MIRALLES CACHO del APER ALCOI 2 PILAR SERRANO - INDEPENDIENTE 3 LAURA GRAU MICO del APER ALCOI 4 NOELIA VICEDO PEREA del APER ALCOI 5 ALBA VILLANOVA de RUNNERS ALCOI 6 MIRIAM RUIZ del APER ALCOI 7 SARI RUIZ REQUENA - INDEPENDIENTE 8 PILAR GADEA del POC A POC ALCOI 9 ALBA BALAGUER GRAU del APER ALCOI 10 MACARENA CLOQUELL BONET del APER ALCOI