XIXARRA TRAIL 2017 Emili Sellés y Mari Tamarit se coronan Sellés y Tamarit consiguieron alzarse con el Circuit Xixarra Trail 2017 con cinco de las ocho pruebas disputadas martes, 16 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (16/01/2018) La última edición de Circuit Xixarra trail tiene dos nombres propios. Emili Sellés se alzó con el título de campeón masculino tras completar cinco pruebas y ser el más regular en ellas. En categoría femenina fue Mari Tamarit la que consiguió, también con cinco pruebas, subir a los más alto del podio. El circuito del 2017 contó con ocho carreras de alto nivel físico y técnico por las montañas de la comarca y Villena. Además de Emili Sellés y Mari Tamarit, los vencedores en categoría Promesas fue para Fidel Jordá, en Veterano Masculino, José Antonio Mena. Veterano femenino fue para Noelia Vicedo. Máster masculino Jordi Albero, Máster femenino, María Teresa López y como Mejor club y Club más numeroso, coinciden el Trivici Team. Escucha a los ganadores de la prueba en Ser Deportivos, hoy Emili Sellés y Mari Tamarit, han sido protagonistas en el programa.