MOROS Y CRISTIANOS Emilio Payá ilustrará la portada de la Revista de Fiestas El acto de presentación se celebrará por segundo año consecutivo en el salón Rotonda del Círculo Industrial miércoles, 13 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/02/2019) El artista alcoyano Emilio Payà Baldó será el autor de la portada de la Revista de Fiestas de 2019 que edita la Asociación de San Jorge. La particular visión que el pintor ofrece sobre la Fiesta de Moros y Cristianos será la imagen principal de la publicación, que se presentará el próximo 21 de marzo en el salón Rotonda del Círculo Industrial. Payà se inició en la pintura en la década de los 60 del pasado siglo. Fue discípulo de Edmundo Jordá, uno de los alumnos de Fernando Cabrera. A lo largo de su carrera ha mostrado su interés por la Fiesta de San Jorge. Destaca la colección de obras realizadas en plena calle durante el desarrollo de los actos. Esos trabajos serán las ilustraciones que encabezarán cada una de las secciones de la Revista de 2019. Para la historia gráfica de los Moros y Cristianos dejó Payà un Llibret de Filaes editado en 2007. El acto de presentación de la Revista de Fiestas se celebrará por segundo año consecutivo en el salón Rotonda del Círculo Industrial. Junto a la tradicional publicación, la Asociación de San Jorge presentará la primera edición de e-Wali, la revista científica con la que la Fiesta se abre a la investigación antropológica, histórica, cultural y social en el entorno mediterráneo.