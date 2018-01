Emociones anti-estrés

The examples populate this alert with dummy content

Un equipo de investigadores del campus de la Universitat Politècnica de València en Alcoy realiza un estudio para detectar qué emociones afectan a las personas con alteraciones cutáneas en el día a día y ayudar a controlarlas a través de nuevos productos martes, 09 de enero de 2018 ¿Es posible medir las emociones de los consumidores en situaciones cotidianas para desarrollar productos que mejoren su calidad de vida? La respuesta es sí. Y así lo ha demostrado un equipo de investigadores del campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, en un experimento social de neuromarketing desarrollado para la multinacional L'Oreal y, en concreto, para su marca Vichy. El objetivo principal del proyecto era conocer mejor lo que sienten las personas con acné severo. El experimento tuvo lugar en las calles de Bucarest a finales de noviembre. El grupo de la UPV trasladó hasta la capital rumana diferentes equipos de biometría. Según destacan los investigadores de la UPV, el estudio ayudará a L'Oreal a identificar los niveles emocionales de las experiencias negativas vividas diariamente por aquellas personas que padecen alteraciones cutáneas severas en el rostro. El estudio se dividió en dos etapas: en una primera fase, los investigadores del campus también utilizaron un medidor del ritmo cardíaco y tecnología de Eye Tracking, que permitió saber y grabar lo que las chicas estaban mirando en todo momento. En estas pruebas, los investigadores advirtieron que, aunque en pocas ocasiones había picos marcados de estrés, las chicas iban acumulando estrés a lo largo de un simple paseo por la ciudad y la emoción más recurrente fue la tristeza, incluso al recordar la experiencia.