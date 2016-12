The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D Emociones en el día grande Las finales han dejado momentos muy emocionantes y las exhibiciones no han decepcionado – Lleno absoluto en los pabellones viernes, 10 de junio de 2016 escúchalo en AUDIO Esport en 3 D (11/06/2016) El sábado ha estado marcado por la gran participación y sobre todo por el gran número de espectadores que ha tenido el Francisco Laporta. El concentrar las finales en apenas tres horas y la coincidencia con las exhibiciones, han tenido como consecuencia una gran número de espectadores y visitantes a los puestos donde había competición, sobre todo en el Francisco Laporta. Miles de deportistas han disfrutado de un jornada llena de emociones para clasificarse entre los mejores. Muchas actividades se han podido ver en un día marcado por el alto nivel que se ha visto en diferentes categorías y modalidades. El domingo estará marcado por la carrera 10K Unión Alcoyana, un triangular del Alcoyano Veteranos y el baloncesto local, además de otros deportes.