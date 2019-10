The examples populate this alert with dummy content

FESTIVITAT Emotivitat i reivindicació en els Premis 9 d'Octubre Els premiats han sigut el professor i escriptor Jordi Raül Verdú a nivell individual i el Club d'Amics i Amigues de la Unesco en col·lectiu - El periodista Javier Llopis ha escrit i llegit el Manifest i l'actriu Neus Agulló ha presentat l'acte miércoles, 09 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoi ha celebrat l'acte central de la festivitat del 9 d'Octubre amb la quarta edició del lliurament dels Premis 9 d'Octubre a l'escriptor i professor Jordi Raül Verdú, a nivell individual, i al Club d'Amics i Amigues de la Unesco, a nivell col·lectiu. Aquest lliurament de reconeixements va tenir lloc al Teatre Calderón i va estar precedida per l'actuació de la Unió Musical d'Alcoi. El primer dels guardonats, Jordi Raül Verdú, explicava l'emoció que suposava ser la persona escollida entre 60.000 possibles, entre tots els alcoians Josep Maria Gadea, en representació del Club d'Amics de la Unesco, també donava les gràcies per ser l'entitat escollida en un any tant especial per a ells com el del 50 aniversari del tercer club més antic d'Espanya després dels de Madrid i Barcelona. L'acte va comptar amb la presentació de l'actriu Neus Agulló i en el mateix es va llegir el Manifest del 9 d'octubre, escrit en aquesta ocasió pel periodista Javier Llopis. Llopis explicava la intenció d'aquest manifest basat en celebrar la festa dels valencians però al mateix temps seguir lluitant per a millorar la nostra autonomia. La gala es va tancar amb la intervenció de l'alcalde d'Alcoi, Antoni Francés, i una última interpretació per part de la Unió Musical. Altres esdeveniments amb motiu del 9 d'octubre es van celebrar ahir com exhibicions de pilota valenciana o d'esgrima, tallers, contacontes o signatura de llibres. El Calderón serà seu d'altres dos actes vinculats amb esta festivitat com l'obra de teatre de La Dependent Separeu-vos junts! del divendres 11 a les 20,30 hores i el concert d'Andreu Valor i Joan Isaac del diumenge 13 a les 19 hores.