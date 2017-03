The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Empate comarcal El Ye Faky empató 1-1 frente el Unión Alcoyana FS de Javi Silvestre – Los de Cocentaina están sextos mientras que el conjunto de Alcoy va undécimo en la tabla clasificatoria lunes, 20 de marzo de 2017 Este fin de semana el equipo de Javi Silvestre se desplazó a Cocentaina para disputar el derbi entre el Unión Alcoyana y el Ye Faky. El partido congregó a un gran número de aficionados al futbol sala de la zona y se pudo respirar un sano y grandísimo ambiente entre los dos equipos vecinos. El conjunto de Javi Silvestre, que vería el partido desde la grada por sanción, contaba ya con pocos efectivos para disputar el partido y encima sufrió la baja del juvenil Mauro Verdú en el calentamiento. Quedando en el banquillo solo tres recambios de campo, el equipo formó de inicio con Jaco, Gomis, Mauro, Pablito y Verdú. En los primeros minutos de partido se pudo ver la tremenda intensidad y tensión del juego. El dominio, la posesión y las pocas ocasiones de la primera parte fueron locales mientras los de Alcoy se defendían con uñas y dientes para salir peligrosamente a la contra. En la reanudación el Unión Alcoyana continuó igual, fuerte en defensa e intentando jugar rápido para poder seguir generando ocasiones. Ahora si estaba funcionando bien el equipo de Alcoy, se iba a más y los contestanos cada vez tenían menos dominio pero todo cambió con la expulsión de Gomis por doble amonestación a mitad de segunda parte. El equipo estuvo a punto de aguantar el tiempo de inferioridad sin recibir goles pero, faltando pocos segundos para recuperar al cuarto hombre, los contestanos consiguieron ponerse por delante. El equipo no recibió este gol como un mazazo sino que se vino arriba y a los pocos minutos empataron el partido. Golazo de Iván Verdú de volea en una buena jugada colectiva. En los últimos instantes el partido pudo haberse decantado para ambos lados. Por una parte Jaco salvó al equipo de un gol claro con una doble intervención milagrosa y, por la otra, los de Javi Silvestre tuvieron un larguero de Iván Verdú, un mano a mano de Mauro Pastor y un dos contra uno sobre la bocina que a punto estuvo inclinar el electrónico para los blanquiazules. Punto positivo para los de Alcoy en una pista complicada realizando un buen partido en líneas generales que aumenta la confianza del grupo de cara a una nueva semana de doble enfrentamiento. El juvenil por su parte vio truncada su racha al perder el domingo en Villena ante el Bel·liana por 3-0.