The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 2-2 VILLARREAL B Empate in extremis El Alcoyano araña un punto ante el Villarreal B en El Collao en un partido en el que el portero Miguel Bañuz ha salvado a su equipo de una posible derrota domingo, 03 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El cierre del mercado de invierno obliga a mantener las esperanzas puestas en los jugadores que forman la plantilla del CD Alcoyano hasta final de temporada. La visita del líder a El Collao se ha producido en un día frío y con poca asistencia de afición a la que el Deportivo pretendía brindarle una victoria. Los de Vicente Mir han mostrado una buena versión en la primera parte con llegadas, generando peligro e incluso anotando un gol 475 minutos después. En casa, los blanquiazules no metían desde la jornada 13, con la autoría de Tomás Ruso ante el Hércules, siendo este uno de los partidos en casa que ha ganado el Alcoyano esta temporada. Por el contrario, la segunda parte ha sido muy floja, de nuevo, hay que dar las gracias de que Miguel Bañuz está en la portería del Deportivo, si no, el resultado hubiese sido de una derrota y mucho más abultado a favor del líder. El Villarreal B ha comenzado el partido por delante en el marcador con el gol de Nikola Vujnonic en el minuto 11 tras un pase entre líneas que Bañuz ha tratado de detener pero ha sido imposible y el jugador rival ha enviado el balón a la red. A pesar de que el Alcoyano no suele reaccionar bien a estas situaciones, en este partido sí ha sabido plantarle cara al rival. En el minuto 24, el fichaje Antonio Pino se ha estrenado como goleador en el Deportivo anotando su primer gol que ha puesto el empate en el marcador, tras un centro de banda que ha rematado a portería. El Alcoyano ha generado bastante peligro y ha tenido minutos de dominio total del juego, sobre todo, en el tramo final de la primera parte. Era necesario que los de Mir siguieran así en el comienzo de la segunda parte y que dieran un paso más para dar un primer gol, que no ha sido así debido a que el rival ha puesto el 1-2. El Villarreal B, tras su segundo gol, obra de Simón en el 50, ha manejado el partido como ha querido y tan solo se ha encontrado enfrente a Bañuz que ha sido un muro para los disparos de los jugadores del filial amarillo. El Alcoyano ha jugado los últimos 12 minutos de partido con uno menos en el campo, no por una expulsión, si no por propia decisión de Fomeyem que se ha lesionado y el equipo blanquiazul había agotado los cambios con la entrada al verde de Omgba, Bryan Reyna y Eldin. Casi en el 86, Barreda ha firmado la ocasión más clara de la segunda mitad para los blanquiazules que se ha marchado alta. En el descuento el Villarreal B se ha quedado con uno menos al ver la segunda amarilla uno de sus jugadores. En el minuto 93, la vuelta de Eldin desde la jornada 7 se ha traducido en el gol del empate que ha sacado una media sonrisa a los aficionados siendo el único tiro entre los tres palos de la segunda parte. CD ALCOYANO: Once titular: Bañuz, Barreda, Navarro, Primi, Fomeyem, Anaba, De Lerma, V. Pérez, Nieto, Óscar Díaz y Pino. Banquillo: Ortega, Lino, Eldin, Bryan Reyna, Omgba, Rubio y Braulio. La próxima jornada se disputará a domicilio ante el Espanyol B, el domingo 10 de febrero a las 12 horas.