EBRO 0-0 ALCOYANO Empate justo El CD Alcoyano ha sumado un punto en Zaragoza en el enfrentamiento ante el CD Ebro - Las reducidas dimensiones del terreno y el viento delimitaron el juego y las ocasiones de peligro domingo, 10 de septiembre de 2017 El CD Alcoyano de Toni Aparicio, obligado a ganar tras la derrota ante el Cornellà y la eliminación en Copa del Rey frente el Olot, empató sin goles frente el CD Ebro en Zaragoza. El partido estuvo marcado por los detalles, al tratarse la Almazora de un campo de reducidas dimensiones en un día en el que el viento influenció a mal en el tipo de fútbol jugado ya que ambos conjuntos emplearon mucho el juego aéreo. Tanto el Ebro como el Alcoyano tuvieron ocasiones de peligro, pero no demasiadas, por lo que el reparto de puntos se puede calificar de justo y teniendo en cuenta la parte positiva de que el Deportivo no ha perdido a domicilio esta temporada y ha sumado en las dos salidas que ha disputado hasta el momento en Liga. El CD Ebro estuvo a punto de marcar de gol olímpico en dos ocasiones, la primera fue al palo mientras que la segunda la detuvo Miguel Bañuz. En los últimos minutos de partido, Salinas, del conjunto de Zaragoza, lanzó un balón por arriba de la portería cuando se encontraba bajo los palos de la portería de Bañuz. El CD Alcoyano también dispuso de ocasiones de gol, una de ellas pase de la muerte de Gato al que David Torres no llegó y otra de Cubero, internacional costarricense, de falta directa que fue al palo en el minuto 88. Mucha igualdad entre los dos equipos durante el encuentro del que Antonio Navarro tuvo que retirarse lesionado antes de cumplirse la primera media hora de juego. El defensa fue sustituido por Pau Bosch, y es que Navarro ya tuvo molestias en el partido ante el Olot y aunque ha querido forzar el cuerpo no le ha respondido. Kilian Morante debutó en liga con la elástica del Alcoyano tras entrar al césped por Jose García. La ausencia de Mariano Sanz mermó en altura para el Alcoyano ya que en el juego aéreo hubiese sido un factor clave para los de Aparicio.