ALCOYANO 0-0 SABADELL Empate, sin más Partido insulso el que se vivió en El Collao entre el Deportivo Alcoyano y el Sabadell que finalizó sin goles a pesar de que los blanquiazules realizaron buenos minutos en el tramo final– Los de Toni Seligrat recortan distancias con el líder debido a la derrota del Barça B domingo, 05 de febrero de 2017 Varias nubes nublaron y pasaron por agua el partido entre el Club Deportivo Alcoyano y el Sabadell. Sin goles acabó el encuentro, si una sola ocasión de los de Toni Seligrat hubiese atravesado la portería rival, el Alcoyano ahora mismo sería líder. El Barça B ha caído esta jornada en casa del Atlético Baleares por 2-1, esto provoca que con ambos resultados el Deportivo haya recortado distancias con el filial blaugrana que continúa ocupando la primera plaza pero tan sólo con un punto más. A pesar de que se sabía a lo que iba a jugar el Sabadell, cerrarse atrás y perder el máximo tiempo posible y de que esa parte del guión se cumplió, el Alcoyano no supo reaccionar a tiempo. Tras una primera parte más mala que regular, y eso que el portero del Sabadell tuvo que intervenir en algunas ocasiones, el descanso les vino bien a los blanquiazules que salieron al terreno de juego motivados logrando hilvanar algunas jugadas, cosa que en los primeros 45 minutos no sucedió. Jokin, portero del Sabadell, tuvo que mostrar en varias ocasiones sus dotes para despejar balones y que ningún gol subiese al marcador por parte del Alcoyano. Después de una segunda mejor que la primera, algunas de las mejores ocasiones de los blanquiazules llegaron en el tramo final del partido que, con cuatro minutos de añadido, acabó sin goles a pesar de las llegadas de peligro del Deportivo al área rival. No se puede decir que el Alcoyano no lo intentó, pero lo hizo tirando de corazón más que de cabeza, David Torres y Tomás Ruso, y también Álvaro García tuvieron en sus botas el gol de la victoria. Marc Martínez, en su vuelta a la titularidad, a la desesperada y después de que el Sabadell se quedase con uno menos tras la expulsión del ex alcoyanista Álvaro Clausí, subió a rematar un córner en los segundos finales del encuentro que quedó en nada. Partido sin goles, y sin duda, no ha sido uno de los mejores del Alcoyano. Aún así, la parte positiva, haberle recortado distancia al líder.