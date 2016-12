Empate sobre mojado

El Deportivo Alcoyano buscaba la octava victoria consecutiva en El Collao pero no ha podido ser. Un buen Atlético Baleares y las condiciones del terreno de juego debido a las lluvias han provocado que los de Toni Seligrat no pudiesen pasar del 1 - 1. Jony Ñiguez anotó el 1 - 0 en el minuto 7 de partido para poner por delante a los suyos. Ese gol y el dominio de los blanquiazules durante casi toda la primera parte hacían prever que los tres puntos se iban a quedar en Alcoy, pero de los de Toni Seligrat bajaron una marcha y Rubén Jurado puso el tanto del empate en el minuto 32 desde la frontal de área. Con el 1 - 1 se llegó al final a pesar de las incontables ocasiones de gol del Alcoyano en los últimos minutos de la segunda parte. Y una vez más, a pesar de la lluvia y del frío han sido varios cientos los alcoyanistas que no han querido perderse el último encuentro de su equipo y han subido a El Collao y han hecho eco del ¡Deportivo, Deportivo! bajo la incesante lluvia.

Con este resultado se dependía de lo que hiciese el Barça B en su partido ante el Ebro, en el que fue ganando durante todo el partido, el rival empató el encuentro a falta de 10 minutos para el final, pero en el 89, el exalcoyanista Alfaro metió el segundo gol del filial blaugrana y segundo de su cuenta particular en ese partido para sumar tres puntos el Barça B que le sitúa líder en solitario con 39 puntos, el Alcoyano le sigue con 37, pero el tercer clasificado ha recortado distancias, el Badalona que con su victoria está a tres puntos de los de Toni Seligrat

Con este empate, el Alcoyano cierra el año tras una primera vuelta con cifras de récord. Los de Toni Seligrat arrancarán el 2017 en El Collao ante el Mallorca B el domingo 8 de diciembre, lo harán siendo segundos y con el objetivo de continuar con la misma dinámica que ha acabado el 2016 y que le llevaría al play off de ascenso.