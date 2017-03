The examples populate this alert with dummy content

ALCODIAM 3-3 VILAFRANCA Empate que sabe a victoria sufrida El Enrile PAS Alcoy logra remontar el partido y empata 3-3 frente el Vilafranca – Ferrán Formatjé y Pere Cañellas son los autores de los goles del equipo dirigido por Sergi Punset domingo, 19 de marzo de 2017 Es habitual escuchar entre los deportistas que cuando no se puede ganar hay que hacer lo posible por no perder. Algo así le ha ocurrido al Enrile PAS Alcoy en el partido disputado ante el Vilafranca. Por más llegadas y ocasiones de peligro que han generado los jugadores de Sergi Punset en la pista no han sido suficientes para poder sumar los tres puntos. Empate a 3, con remontada incluida por parte el Alcodiam, resultado que sabe a victoria por lo que ha costado lograrlo. El Vilafranca se ha puesto por delante en el marcador en el minuto 4. Tras el gol del 0-1, el partido no terminaba de decantarse por ninguno de los dos equipos, ya que Guiri, portero del Enrile tuvo que intervenir en algunas ocasiones y por el contrario el Alcodiam recuperaba bien el balón pero la defensa del Vilafranca era un muro complicado de superar. Cuando más llegadas estaba teniendo el Patín, una pérdida en el medio de la pista de los locales tuvo como respuesta el segundo gol del equipo visitante en el minuto 21 de la primera parte. Dos minutos después David Arellano, portero del Vilafranca, destacado por su altura y corpulencia que apenas dejaba hueco en la portería, sacó la bola sobre la línea. Con el 0-2 se llegó al descanso. Guiri, David Gelmà, Tutti Baieli, Ferrán Formatjé y Pere Cañellas fueron los jugadores de inicio en la segunda parte que arrancó con dos intervenciones del portero rival en menos de medio minuto. David Arellano continuaba poniéndole las cosas complicadas a los jugadores del Enrile que llegaban a su portería pero que no lograban cruzarla con la bola. En el minuto 8 Ferrán Formatjé anotó el primero de falta directa para los suyos logrando el 1-2, pocos minutos después Formatjé volvió a meter gol, poniendo el empate. Poco duró la alegría en el Pabellón B del Francisco Laporta cuando, dos minutos después, cuando el tercer gol del Vilafranca cayó como un jarro de agua fría. Pere Cañellas, para poner la guinda al pastel a un partido brillante, se encargó de volver a subir los ánimos de la afición y de su equipo anotando el gol del 3-3 final, celebrado con rabia por los jugadores. A pesar de que el Alcodiam dispuso de muchas ocasiones y de que Ferrán Formatjé no pudo transformar una falta directa en gol a falta de tres minutos para el final, el resultado muy trabajado sabe a victoria para los de Sergi Punset que lo intentaron hasta el último suspiro.