ALCOYANO 2-2 ESPANYOL B Empate y fin a la racha de sequía El Alcoyano empató ante el Espanyol B en un partido en el que Barreda fue el encargado de anotar gol para su equipo tras tres semanas sin ver el gol domingo, 23 de septiembre de 2018 El regreso a El Collao por parte del CD Alcoyano en la jornada 5 se saldó con empate ante el filial del Espanyol. El luminoso señaló en el pitido final un 2-2. El inicio del partido siguió el mismo guion que el de los otros encuentros de los de Vicente Mir, presión e intento de gol, sin embargo, el Espanyol B supo presionar arriba y hacerse con el dominio del balón en prácticamente todo el encuentro. Esto no se tradujo en ocasiones. Con Pajarero como capitán blanquiazul por primera vez los de Vicente Mir consiguieron acercarse poco a poco a la portería de Edu y acabando jugadas, ejemplo de ello, fueron dos acciones de peligro en el minuto 23 y en el 26, obra la primera de Bryan Reyna que culminó Hermosa, y la segunda, con un Óscar Díaz que a puerta vacía, su remate al centro de Nieto al área pequeña se fue por encima de la portería del Espanyol B ya que no pudo dirigir bien el esférico por su posición. Minutos después se movió el luminoso señalando un gol a favor del Alcoyano, sin embargo, fue Lluis, jugador del Espanyol B, el autor del tanto en propia puerta en el 35, que trató de despejar un centro de Hermosa pero que acabó dentro de la portería de su compañero. Tras una primera parte igualada, se llegó al descanso con ese 1-0 a favor de los de Vicente Mir, gracias al gol de Lluis y al tanto anulado para el Espanyol B a Campuzano por fuera de juego en el 41 tras un remate al segundo palo a la salida de un córner. Con la reanudación cayó un jarro de agua fría a los asistentes de El Collao por el gol de Moha en el 47 a consecuencia de una jugada mal defendida por la zaga blanquiazul. El autor del primer tanto del Espanyol B dio el susto del partido, que tras un choque fortuito con Carlos Barreda se marchó del terreno de juego en camilla y con collarín. Por suerte, minutos después regresó al banquillo para vivir los últimos instantes del encuentro. Ante el gol del rival, el CD Alcoyano no supo reaccionar y el siguiente gol llegó para el Espanyol B, en el 86, obra de Carlos Doncell. Sin saber el tiempo de descuento por no ver el cartelón, se vivió un final de infarto por completo con gol para los locales y dos expulsiones con roja directa por parte del árbitro. Carlos Barreda rompió la racha de tres semanas sin marcar gol por parte del Alcoyano, siendo el tanto del empate final del encuentro. Instantes después Primi vio la roja directa por una falta, inicialmente involuntaria, expulsión que fue 'compensada' con la de Nacho por parte del Espanyol B, ambas acciones fueron seguidas por los gritos de 'Burro, burro', por parte de la afición presente en El Collao. Once titular: Bañuz, Barreda, Hermosa, Pajarero, Primi, De Lerma, Nieto, Eldin, Vicente Pérez, Bryan Reyna y Óscar Díaz. Banquillo: Ortega, Navarro, Braulio, A. Rubio, Lino, Rubio y Omgba. La próxima jornada, número 6 de la temporada, se jugará el domingo 30 de septiembre a las 12 horas ante el CD Ebro, a domicilio.