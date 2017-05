The examples populate this alert with dummy content

PLAY OFF Empieza lo mejor En Ser Deportivos hemos analizado el primer encuentro del Alcoyano en play off y también conocido mejor al Cartagena, rival de los blanquiazules martes, 16 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (16/05/2017) Después de 9 meses, 38 jornadas y mucha lucha, el Club Deportivo Alcoyano afronta esta semana la preparación para el primer partido del play off. El rival es el Cartagena, conjunto murciano que ha acabado cuarto en el Grupo IV de la Segunda B. Las bolas así lo quisieron en el sorteo realizado por la Real Federación Española de Fútbol. Ambos clubes vuelven a enfrentarse en la promoción de ascenso. Ya lo hicieron en el 2009 y acabó con ascenso del Cartagena y con el Alcoyano en Segunda B. Por este motivo, hay muchos aficionados que deseaban este emparejamiento tal y como ha contado Juan Abad, vicepresidente de las Huestes Blanquiazules en Ser Deportivos. Esa peña, junto a Lateral Centraet, Frente Batoy y el propio Club Deportivo Alcoyano están organizando un viaje para estar el domingo 21 de mayo en Cartagonova y ser testigos del debut del Alcoyano en el play off este año. Aunque todavía quedan algunos detalles por cerrar en Ser Deportivos Juan Serrano y el propio Juan Abad han hablado sobre el desplazamiento. También hemos escuchado las declaraciones del míster, Toni Seligrat, quien ha reconocido que no conoce demasiado al Cartagena aunque lo que sí sabe es de la capacidad económica del club murciano. “De todos los cuartos clasificados es el de mayor presupuesto”. El técnico valenciano asegura que ahora van a dedicar las 24 horas del día a conocer mejor al Cartagena para poder hacerle frente y poder hacer realidad el objetivo y sueño de muchos blanquiazules, el ascenso. Mario Fuentes, uno de los capitanes del Deportivo Alcoyano, señala que será una “eliminatoria bonita” la que van a vivir frente el Cartagena. El futbolista blanquiazul también destaca el papel de la afición. “La afición tiene que ser el jugador número 12, nos tiene que ayudar a superar la eliminatoria”. Jorge Fernández-Caro, compañero de Radio Cartagaena también ha contado en Ser Deportivos detalles del conjunto murciano, en qué estado llega al play off ya que “les ha podido la presión de tener que ser primeros”. También ha recordado la promoción del año 2009. “El Alcoyano era uno de los rivales que no queríamos que tocase. Una porque no queremos empañar el bonito recuerdo que tenemos nosotros por el ascenso y otra porque tendrán ganas al Cartagena”.