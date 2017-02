The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTO Emprender y potenciar el turismo, objetivos de las nuevas cuentas de la Mancomunitat El organismo que aglutina a los municipios de L'Alcoià i El Comtat aprueba su presupuesto para 2017, que asciende a 490.000 euros sábado, 11 de febrero de 2017 Casi medio millón de euros para invertir en los emprendedores y en el turismo. Estos son los objetivos que se fija el presupuesto que, para este año, acaba de cerrar la Mancomunitat. En primer lugar, el Plan de Competitividad Turística, que la Mancomunitat de Municipis de L'Alcoià i El Comtat desarrollará este año, supondrá una inversión de 90.000 euros del presupuesto 2017 y que asciende a 490.000 euros. Este plan saldrá adelante con la colaboración de la Diputación y la Agencia Valenciana de Turismo. Las cuentas aprobadas contemplan además la creación del nuevo servicio para emprendedores en la Agencia de Impulso al Emprendedor y Empresa comarcal. La Mancomunitat mantiene sus aportaciones al ámbito cultural e incorpora otra para la promoción económica. En la sesión del pasado 7 de febrero, en la que se aprobó el presupuesto, Arnaldo Dueñas, alcalde de L’Orxa tomó posesión del cargo, pendiente desde la incorporación de este municipio a la Mancomunitat. También se prorrogó un año más el contrato del Transporte Universitario a Autobuses la Alcoyana. Sus miembros mostraron su conformidad a la recogida y custodia de animales abandonados en Muro a favor de la Mancomunitat. Los integrantes tuvieron la oportunidad de presentar al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, los avances en el anteproyecto de ley de las mancomunidades recientemente aprobado.