JORNADA Empresas tecnológicas fomentan la industria 4.0 en Castalla El Ayuntamiento avanza su objetivo a largo plazo de crear un parque científico en el municipio jueves, 26 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (26/10/2017) Castalla promueve la revolución tecnológica de sus empresas con el objetivo a largo plazo de crear un parque científico. El Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández y Actiu, celebró una jornada el pasado 17 de octubre en la que empresas de la provincia expusieron sus avances tecnológicos y sus aplicaciones en la industria. Mostraron sus adelantos en visión artificial, robótica, tecnología fotónica y holográfica. Antonio Bernabeu, alcalde de Castalla, señala que el convenio suscrito con la universidad busca acercar estos avances a las empresas de la zona con la intención, a largo de plazo, de crear un parque científico en el municipio “con empresas tecnológicas, big data y comunicación”. Bernabeu apunta que en la cuarta revolución industrial “residen las posibilidades de crecimiento, de productividad y del bienestar de las ciudades”. Durante la jornada, el cofundador de CFZ Cobots, Borja Coronado, expuso que una de las claves de su empresa es la de democratizar la robótica para llegar a pequeñas y medianas empresas. Esta, dijo, está centrada en la comercialización de brazos robóticos, diseñados para facilitar y optimizar el trabajo en compañías de diferentes sectores. El director de Ilice Photonics, Ignacio Moreno, detalló las aplicaciones que puede llegar a tener en diversos sectores la tecnología fotónica. Esta empresa se ha focalizado en el desarrollo de materiales avanzados y mejora de sistemas de control. Estas tecnologías permiten obtener productos hidrofóbicos, oleofóbicos, antibacterianos, antideslizantes y/o auto-limpiables, entre otras mejoras. El CEO de Odyssey Robotics, Javier Martínez, presentó cómo una experiencia personal le llevó a reflexionar sobre cómo automatizar determinados trabajos y procesos industriales con el fin de optimizar la productividad. Con este objetivo, el emprendedor ha desarrollado su start-up, que ofrece sistemas de guiado por visión artificial para vehículos autónomos industriales. Por último, Pedro Más, CEO de Holoe Systems, detalló durante su intervención cómo la tecnología holográfica puede ayudar a la hora de reducir costes energéticos en instalaciones de cualquier industria optimizando la iluminación o el aislamiento térmico. Asimismo, Más resaltó la importancia de este tipo de jornadas para dar a conocer las investigaciones que se desarrollan en las universidades. “En la Universidad Miguel Hernández se genera mucho conocimiento, y hay que concienciar para llevarlo al mercado y que no se quede en los laboratorios. Este tipo de jornadas nos permite dar a conocer las nuevas tecnologías que se están desarrollando en la Universidad”, manifestó. La jornada se desarrolló en la sede de Actiu, que pretende ser un ejemplo en digitalización y transformación empresarial para otras firmas de la comarca, según afirmó su directora estratégica, Soledat Berbegal. La jornada atrajo hasta las instalaciones de Actiu a medio centenar de empresarios y emprendedores interesados en aplicar a sus negocios las tecnologías presentadas.