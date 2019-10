The examples populate this alert with dummy content

MODA "En Alcoy se viste de forma elegante" La instragramer e influencer de moda alcoyana María Santonja, 'Blogtiful', explica la importancia de las redes sociales, sobre todo de instagram, y lamenta que la ciudad aún sea reticente a las mismas martes, 15 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (15/10/2019) La instagramer e influencer alcoyana de moda María Santonja, conocida como Blogtiful, ha estado en Radio Alcoy para explicar la actividad que lleva realizando desde hace años con publicaciones relativas principalmente a la moda. María participó en el reciente blogtrip convocado por la Asociación Turismo Alicante Interior con motivo de la Feria Modernista y es embajadora de la Alicante Fashion Week entre otras iniciativas. A María Blogtiful le preguntamos cómo vestimos en Alcoy y cómo actuamos en las redes sociales. Si bien afirma que somos elegantes, también lamenta que aún seamos reacios a las redes sociales y en especial a la que más de moda está de todas ellas, instragram, donde está cerca de los 10.000 seguidores.