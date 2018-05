The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “En el Alcoyano me siento muy querido” El portero Miguel Bañuz ha estado en Premium Sport Café para tomar “El café del Alcoyano” jueves, 17 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/05/2018) El portero Miguel Bañuz ha estado en Premium Sport Café para tomar “El café del Alcoyano”. Con el meta de Elche hemos repasado la temporada y hemos hablado de las claves parta salvar la categoría, del play off de ascenso y de muchas cosas más con un hombre que ha sido fundamental para que el Alcoyano mantuviese la categoría. Miguel Bañuz, además ha sido la mano inocente para el sorteo que desde Premium Sport Café hemos realizado y que la marca Sportium, ha regalado un Iphone 8 en un sorteo especial. No te pierdas todo lo que ha dicho el partido al cual también le hemos preguntado por su futuro. Programa realizado como siempre con la colaboración de Héctor Rúa desde Premium Sport Café.