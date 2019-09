The examples populate this alert with dummy content

EL CAFE DEL ALCOYANO “En el Alcoyano soy feliz” Jony Ñiguez ha sido nuestro invitado de “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 05 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/09/2019) El mayor de la saga de los Ñiguez ha pasado por Radio Alcoy para tomar el habitual “café del Alcoyano” en Ser Deportivos, que este año cumple su décimo séptima en antena. La vuelta del Ñiguez ha sido muy bien acogida por la afición ya que en su anterior etapa dejó una muy buena sensación y se llevó el reconocimiento y cariño de la afición. Esa circunstancia ha sido clave para que , entre todas las ofertas que tenía, decidir volver al Alcoyano. Con el jugador, hemos hablado de muchas cosas entre ellas de familia, muy futbolera. Como siempre desde Premium Sport Café y con la colaboración de Héctor Rua.