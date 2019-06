The examples populate this alert with dummy content

CÁTEDRA AITEX UPV En busca del coche fantástico Cuatro proyectos de alumnos del campus de Alcoy logran el reconocimiento del reto textil SEAT organizado por la Cátedra Aitex UPV viernes, 07 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/06/2019) Cuatro proyectos de alumnos del campus de Alcoy de la UPV logran el reconocimiento del reto textil SEAT. Los trabajos ganadores han sido Textil de Ambiente de Javier Romera, Sara Peris, Carlos Abianza y Gabriel Mateu, que se han alzado con el primer premio dotado con 2.000 euros. El segundo premio ha recaído en el proyecto Cinturón de seguridad más cómodo y con señal de aviso de Cristian Fuentes, María Pérez y María Sancho que se llevan 1.000 euros. El tercer equipo clasificado es el integrado por Victor Silvestre e Iñaki Blanquer por Al volante de un Seat vive más y mejor, que se llevan 500 euros. El equipo finalista de Jorge Ortiz, Juan Campos, Fernando José López y Sergio Rodríguez desarrolló el proyecto Fabrica un coche y contribuye a salvar el planeta. Al reto Seat, organizado por la Cátedra AITEX-UPV se presentaron más 90 ideas presentadas por estudiantes del campus de Alcoy de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, Mecánica, Eléctrica e Informática. La entrega de premios se desarrolló el pasado 31 de mayo en las instalaciones de la firma automovilística en Martorell. Aitex acogió previamente la presentación de los siete equipos finalistas.