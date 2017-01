The examples populate this alert with dummy content

En busca de la normalidad No hay clase en Alcoy, Banyeres, Benilloba, Ibi, Onil y Castalla – El autobús retoma el servicio con restricciones en la Zona Alta y Batoy – La autovía central está abierta tras los problemas del jueves viernes, 20 de enero de 2017 L’Alcoià y El Comtat tratan de recuperar la normalidad después de dos jornadas de problemas en el tráfico y en los servicios básicos como consecuencia de la nieve. No habrá clase este viernes en Alcoy, Banyeres, Ibi, Onil, Castalla y Benilloba. La autovía central vuelve a estar abierta. El autobús municipal circula con restricciones en la Zona Alta y en Batoy. Funciona con normalidad la línea de autobús comarcal y el servicio de transporte universitario a Alicante. La línea de tren Alcoy-Xàtiva permanece cortada desde el mediodía del jueves. A última hora de la tarde del jueves el Ayuntamiento de Alcoy decretó la suspensión de las clases. Los accesos a buena parte de los centros educativos representaba un riesgo para los alumnos, por lo que el Consistorio decidió prolongar a la jornada del viernes la parálisis en los colegios. La misma medida adoptó el Ayuntamiento de Benilloba, hasta donde acuden alumnos de otros 13 municipios de la comarca. No hay clase este viernes en los colegios de la Foia de Castalla ni en Banyeres, donde la nieve alcanzó el jueves los 70 centímetros de espesor. Las carreteras secundarias que unen Ibi, Onil y Castalla permanecen cortadas. Los camiones no pueden transitar por la carretera entre Alcoy y Banyeres, según la Dirección General de Tráfico. La Autovía Central está abierta al tráfico después de los serios problemas que padeció ayer, cuando estuvo cortada durante toda la jornada. Más de 1.200 vehículos quedaron atrapados entre la A7 y la A31, que da acceso al Vinalopó. A las siete de la tarde la Guardia Civil comenzó a permitir el paso con precaución. El tren Alcoy-Xàtiva sigue fuera de servicio desde ayer a mediodía por acumulación de nieve en la vía. El Ayuntamiento de Alcoy reforzó con 30 operarios el servicio de limpieza de calles. El servicio de autobús municipal ha reanudado el servicio, aunque no llega a la Zona Alta ni a Batoy. Funciona con normalidad el autobús comarcal, así como el transporte universitario a Alicante.