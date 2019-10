The examples populate this alert with dummy content

NOVELDA - ALCOYANO En busca de la octava con impugnación de fondo La impugnación del Castellón ha trastocado lo planes de Parras ante el Novelda – El partido en La Magdalena se jugará el sábado a las 17.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 Om o en esta misma web viernes, 11 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/10/2019) El partido de Copa Federación sigue dando que hablar. El Castellón impugnó el partido por alineación indebida de Juanma Acevedo. El futbolista tenía una sanción de la cual nunca se le informó ni a él ni al Socuellamos, club donde jugaba de dicha sanción por acumulación de amonestaciones. A partir de aquí el Alcoyano se basa en la falta de información que hay en esta competición y va a recurrir la impugnación. El Deportivo tiene de tiempo hasta el lunes para hacerlo, por lo que todo indica que el martes sabrá si continua o no en Copa Federación. Con esto, el Alcoyano se enfrenta el sábado al Novelda de Gato y Álvaro García en La Magdalena de Novelda. El equipo de Vicente Parras quiere seguir invicto y quiere volver a sumar de tres para seguir distanciándose de sus rivales. Para ello tendrá la baja segura de Juli, y aunque hay diferentes jugadores con molestias del último partido, los tiene a todos disponibles. El capitán Navarro es duda por unos problemas de espalda pero se decidirá al final si juega o no, ya que para el futbolista es un partido muy especial ya que es natural de Novelda y lleva, con esta, siete temporadas en el Alcoyano. Todo indica que la alineación inicial tendrá varios cambios, las tres líneas ofrecerán algunos jugadores diferentes a las ultimas alineaciones. En defensa Chato puede ser titular, Moltó en el centro del campo y en ataque no se descarta nada. El árbitro del partido será Abraham Abad Esteba. El encuentro será el sábado a las 17.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 Om, App de la Cadena Ser o en esta misma web.