EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD En busca de la paz sostenible Centenares de estudiantes abogan por atender la emergencia climática y cuidar el planeta en el Día Escolar de la No Violencia y la Paz jueves, 30 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/01/2020) Los escolares de Alcoy han reflexionado sobre la importancia de cuidar el planeta y que éste sea un escenario de paz en la jornada celebrada este jueves en la Glorieta. Era el epicentro de la conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la que los estudiantes de primaria y secundaria de colegios de la ciudad ha participado en diversas actividades y han escuchado el manifiesto, elaborado por los estudiantes del IES Pare Vitòria. En el texto, han puesto el acento en que "sentimos que frente a la emergencia climática en la que nos encontramos, es crucial desarrollar una mayor conciencia ambiental, ya que cada acción que realizamos en nuestra vida cuotidiana tiene una repercusión en el medio ambiente". La jornada se ha completado con un ciclo de preguntas por la paz en el salón de plenos del Ayuntamiento y los colegios de la Zona Norte se han reunido en el anfiteatro Amando Blanquer para conmemorar este día bajo el lema “Ponts per la pau”.